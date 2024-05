Près de 400.000 euros saisis lors d'une journée d'action contre le trafic d'argent liquide

La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont participé vendredi dernier à une journée d'action internationale contre le trafic d'argent liquide. La police et la douane ont contrôlé des voyageurs dans les aéroports de Zaventem, Francfort, Berlin, Düsseldorf, Cologne/Bonn et Amsterdam ainsi qu'à différents poste-frontières. Au total, près de 394.000 euros d'argent liquide ont été saisis, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde.

Au total, 1.569 passagers ont été contrôlés sur huit vols sélectionnés. Sept personnes étaient en possession de plus de 10.000 euros d'argent liquide non déclaré. Elles devaient payer un total de 5.250 euros d'amendes.

"En Belgique, la journée d'action s'est focalisée sur l'aéroport national de Zaventem sous la forme de contrôle d'argent liquide sur des vols à risque de trafic de cash", explique la porte-parole du parquet Ingrid Moriau. "Il s'agit de vols vers la Turquie, le Maroc, la Chine, l'Algérie et les Émirats arabes unis. La police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde, les services des opérations douanières de Brussels Airport, la police aéronautique et le parquet de Hal-Vilvorde ont collaboré à cette fin."

"La police de la route de Liège a également mené, en collaboration avec les services douaniers allemands, des contrôles dans les environs des postes-frontières entre la Belgique et l'Allemagne", poursuit le parquet. "D'autres contrôles ont été menés dans les aéroports de Zaventem, Francfort, Berlin, Düsseldorf, Cologne/Bonn et Amsterdam ainsi qu'à différents poste-frontières en Allemagne et aux Pays-Bas. Un passager de l'aéroport de Francfort a notamment été intercepté avec environ 161.000 euros dans son bagage à main. Il avait prévu de se rendre aux Émirats arabes unis. Les billets de cent et deux cents euros ont été saisis par les inspecteurs de la douane et une enquête a été ouverte."