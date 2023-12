Rejet du pourvoi en cassation contre l'acquittement des Témoins de Jéhovah

"La Cour de cassation a retenu nos arguments, à savoir que les Témoins de Jéhovah n'ont fait qu'exercer leur liberté religieuse", s'est enthousiasmé l'avocat de l'ASBL, Dimitri de Beco.

Un ancien témoin de Jéhovah s'était adressé au parquet en 2015, affirmant qu'une fois que les membres quittaient la communauté, ils étaient ostracisés et complètement isolés socialement sur ordre de l'organisation. Le parquet de Gand avait assigné les Témoins de Jéhovah pour quatre chefs d'accusation que sont l'incitation à la discrimination sur la base des convictions religieuses contre une personne, et contre un groupe, et l'incitation à la haine ou à la violence contre une personne, et contre un groupe.