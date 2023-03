Trois ans de prison par défaut pour violence envers son ex-compagne

Le prévenu a commencé à adopter un comportement harcelant envers son ex-compagne juste après leur séparation. "Elle a notamment reçu des messages et des appels à divers moments de la journée chez elle et sur son lieu de travail", a rappelé la substitute Pied. Le 2 juin dernier, Anthony F. a forcé la porte d'entrée de l'habitation de la victime. "Plus tôt dans la journée, il avait insulté des collègues de son ex-compagne et promis de débarquer chez elle au soir. Quand elle est rentrée, elle a découvert que tout était saccagé. Il avait planté des couteaux dans des livres, embarqué des chaussures et renversé de la peinture", a indiqué le ministère public.

La victime a déposé plainte le lendemain de cette dégradation de domicile et a également dénoncé un fait de viol survenu un mois plus tôt.

Une peine de 3 ans de prison avait été requise par défaut contre le prévenu.