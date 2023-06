Un homme agressif blessé par balle par la police à Boutersem

La police a ouvert le feu sur un homme âgé de 43 ans qui se serait montré agressif à son égard dimanche soir à Boutersem, dans le Brabant flamand. L'information, rapportée par le quotidien Het Laatste Nieuws, a été confirmée par le parquet de Louvain qui a désigné un juge d'instruction afin d'enquêter non seulement sur le tir mais aussi sur les agissements de l'intéressé.

L'intéressé a laissé les deux agents entrer chez lui mais la situation aurait ensuite dégénéré, poursuit la porte-parole du parquet. "L'homme se serait montré agressif envers les agents et les aurait agressés, et n'aurait pas répondu à leurs injonctions de garder ses distances. L'un des agents a alors sorti son arme et a tiré un coup de feu."

Le quadragénaire a été touché à la jambe et transporté à l'hôpital. Le parquet a immédiatement désigné un médecin légiste et un expert en balistique, et a dépêché sur place le laboratoire de la police fédérale.

"Nous avons ouvert deux enquêtes judiciaires", poursuit Sarah Callewaert. "L'une pour rébellion et coups et blessures volontaires sur des policiers dans le chef de l'homme et l'autre sur l'incident de tir. Le Comité P a également été informé."