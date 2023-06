Un petit avion de sport s'est écrasé dimanche après-midi dans un champ à Tirlemont (Brabant flamand), non loin du champ d'aviation de Gossoncourt, faisant deux blessés légers, a indiqué la police locale.

L'appareil avait décollé peu après 14h de ce champ d'aviation avant de s'écraser 150 mètres plus loin. Le pilote est indemne, mais deux passagers ont été légèrement blessés et hospitalisés par précaution. Un expert a été désigné pour déterminer les causes exactes de l'accident.