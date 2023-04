Violeur de deux mineures condamné à 4 ans de prison avec sursis

Un Liégeois âgé de 54 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 4 ans de prison avec sursis probatoire après avoir commis des viols sur deux filles de moins de 10 ans. Le prévenu avait commis les faits sur les enfants de ses compagnes, mais il niait et prétendait être asexuel.

Les deux enfants avaient dénoncé des faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle commis en 2015 et 2016 par le prévenu alors qu'elles étaient en bas âge. L'une d'elle avait évoqué des scènes qui s'étaient déroulées alors qu'elle s'était retrouvée seule en sa présence. L'autre victime avait évoqué des faits qui s'étaient produits dans le lit partagé entre le prévenu et sa mère.

Ces faits avaient été dévoilés lorsqu'une des victimes avait révélé à de jeunes amies qu'un homme lui avait "fait l'amour". Les deux victimes ne se connaissaient pas lorsqu'elles avaient déposé plainte contre le prévenu.