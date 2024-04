Bain de foule pour les souverains luxembourgeois place Saint-Lambert à Liège

Le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa du Luxembourg ont terminé ce jeudi leur visite d'État à Liège, en compagnie du roi Philippe et de la reine Mathilde. Les souverains ont quitté la ville vers 15h30 après leur dîner au palais provincial, qui a été suivi d'un bain de foule.

Le Roi et le Grand-Duc se sont d'abord rendus ce jeudi à l'Université de Liège pour assister à un séminaire sur la cyberdéfense et l'espace, dans la salle académique du XX août, avant de prendre la direction du palais provincial. Ils y ont été rejoints par la Reine et la Grande-Duchesse, arrivées les premières en voiture vers 12h30.

Les deux couples y ont été accueillis par les autorités communales et provinciales, puis ont participé à un déjeuner thématique ayant comme sujet les partenariats transfrontaliers belgo-luxembourgeois.