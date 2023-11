La famille royale recevra 43 millions d'euros de dotations l'an prochain

La maison royale coûtera 1,3 million d'euros supplémentaires aux contribuables l'an prochain, soit plus de 43 millions d'euros au total. La princesse Astrid verra notamment sa dotation dépasser 400.000 euros par an pour la première fois, tandis que le roi Albert recevra 1.165.000 euros de pension, a indiqué Het Laatste Nieuws vendredi. Si cette croissance peut s'expliquer par l'inflation et l'indexation, une partie importante du budget reste directement destinée aux honoraires de la famille royale.