Le prince Laurent réclame son autonomie: il se dit prêt à renoncer à sa dotation

On sait que le prince Laurent a toujours très mal vécu le fait de ne pas pouvoir travailler comme tout le monde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il reçoit une dotation : pour être à la disposition du gouvernement et de la famille royale.

Le prince Laurent est prêt à renoncer à sa dotation. Le frère cadet du roi aimerait prendre sa vie en main, devenir autonome. Il l'avait plusieurs fois sous-entendu, mais cette fois, c'est prononcé très clairement et retranscrit dans la presse flamande. Le prince Laurent souhaite recommencer une nouvelle vie et développer avec son épouse des projets à l'étranger, notamment dans l'énergie durable.

Il est donc prêt à renoncer aux 307 000 euros annuels qu'il reçoit pour pouvoir travailler. Il explique dans la presse qu'à 60 ans, il veut que ses enfants soient fiers de lui. Il a le sentiment, dit-il, de ne pas être respecté en Belgique. Il veut s'épanouir dans une nouvelle vie, plus que celle qu'il a actuellement.

Par contre, le frère du roi ne se prononce pas sur la question de savoir s'il peut rester disponible pour la famille royale, même s'il part vivre à l'étranger.

De bonne source, on sait que le palais n'a pas du tout apprécié ses déclarations, inappropriées au regard de ses fonctions au sein de l'institution. Et le palais lui a clairement fait savoir. Cette autonomie passe aussi par des projets qu'il a à l'étranger, en Turquie notamment.

Le prince n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de faire une nouvelle déclaration un peu à contre-courant. Il souhaite développer un projet pour promouvoir l'énergie verte en Turquie. Il a déjà signé un accord avec l'université d'Istanbul pour développer sa technique. En bref, il veut réduire la pollution dans les entreprises de 80 à 100%, et ainsi permettre aux patrons de faire des économies de plusieurs centaines de millions d'euros, selon lui.