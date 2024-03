Il y a de plus en plus de mineurs radicalisés en Belgique: que risquent-ils?

Quatre jeunes ont été arrêtés dimanche, soupçonnés de vouloir commettre un attentat sur le sol belge. Trois d'entre eux sont mineurs. Dominique Demoulin était l'invitée du Bel RTL soir ce lundi pour évoquer ce phénomène de radicalisation de plus en plus présent chez les jeunes.

Oui, jusqu'en 2020, il n'y avait pas de mineurs répertoriés sur les listes de l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace. En novembre 2020, deux mineurs sont arrêtés à Eupen, puis d'autres suivent. Et aujourd'hui, on trouve 22 signalements de mineurs sur les listes d'OCAM.

Trois personnes interpellées sont mineures, ça arrive de plus en plus souvent?

Ça ne signifie pas nécessairement 22 personnes. Certaines peuvent être répertoriées dans plusieurs catégories, mais c'est le signe d'une évolution inquiétante. Ces jeunes sont influencés par l'idéologie salafiste qui continue à se propager en Belgique et singulièrement à Bruxelles.

En toile de fond, il y a souvent le conflit israélo-palestinien et les vidéos violentes qu'il charrie. Et à cela, il faut ajouter des motivations beaucoup plus personnelles, notamment la déstabilisation des cellules familiales et le sentiment d'exclusion qui crée, même chez les très jeunes, des blessures morales auxquelles ils répondent, soit par la délinquance, soit par la radicalisation.

Ces jeunes communiquent via les réseaux sociaux principalement.