Le MR proposait le déploiement de l'armée dans Bruxelles: le gouvernement fédéral a tranché sur la question

Le gouvernement fédéral a décidé mercredi, à l'occasion d'un conseil national de sécurité (CNS), de renforcer la coordination entre les services de police, de la justice et de l'immigration pour contrer l'augmentation des actes de violence liés au trafic de stupéfiants à Bruxelles.

Ce plan d'action s'appuiera sur une "approche intégrée" des différents services de police et de la justice à Bruxelles, une action plus ciblée sur différents hotspots (la Porte de Hal et le Peterbos à Anderlecht), et une meilleure coordination entre les six zones de police de la capitale. "L'objectif est que tout deal de stupéfiants fasse l'objet de poursuites", a commenté le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt (Open Vld), lors d'une conférence de presse organisée à l'issue du CNS.