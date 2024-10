Que se passe-t-il lorsque les enquêtes criminelles ne sont pas résolues? "On n'est pas dans une série télévisée"

Claudia Van Der Stichelen, avocate, a été tuée dans son jardin en pleine journée. Cela fait un an que ce crime a eu lieu et aucun suspect n’a encore été désigné. Que se passe-t-il lorsqu’une enquête piétine? Peut-on toujours espérer trouver un coupable pour des crimes non résolus?

Certains dossiers sont régulièrement réévalués pour voir quelles pistes pourraient être envisagées afin de faire avancer l’enquête. "Il n'y a pas de délai déterminé pendant lequel il faut absolument trouver un suspect", indique Denis Goeman, magistrat au parquet de Bruxelles. "On n'est pas dans une série télévisée dans laquelle, si dans les 50 minutes, on n'a pas trouvé le coupable, l'affaire est terminée, bien sûr que non. Il y a des enquêtes qui peuvent durer bien plus longtemps, parfois des mois ou des années."

Traçage ADN

Contrairement aux enlèvements, pour lesquels il est coutume de dire les 48 premières heures sont fatidiques, il est possible de retrouver le coupable d'un crime des années plus tard, notamment grâce à des correspondances ADN.

Et même si les espoirs diminuent avec le temps, il n'est pas rare de voir une enquête se résoudre sur le tard. "Une personne peut être poursuivie des années plus tard, lorsque, par exemple, une arrestation banale fait donner à cette personne son ADN", souligne Denis Goeman. "A ce moment-là, l'ADN qui se trouvait sur la scène de crime est recoupé avec l'ADN qui arrive dans la banque de données."