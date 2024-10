Qui a assassiné l'avocate Claudia Van Der Stichelen il y a un an? "Ça me hante", témoigne son fils

"Je n'ai rien d'autre que de l'espoir", confie Viktor, le fils de Claudia Van Der Stichelen, à nos confrères de VTM. "Maman ne peut pas revenir alors je ne devrais pas avoir d'espoir à ce sujet. Mais chaque jour j'espère me réveiller avec un message ou un coup de téléphone m'informant qu'ils l'ont retrouvé."

Le jeune homme de 23 ans a lui-même été pris sous la menace d'une arme à feu par l'auteur du crime.

Cela fait exactement un an que l'avocate a été assassinée devant son domicile. Mais malgré un rapport d'enquête approfondi et une bonne description par les témoins, le meurtrier n'a toujours pas été arrêté et le motif du crime n'est toujours pas clair. "Cette raison en soi m'intéresse moins que le fait de savoir qui c'était vraiment et de savoir que cet homme a été puni pour ce qu'il a fait et qu'il ne peut pas simplement faire quelque chose comme ça et se promener en liberté....", se désole-t-il. "Cette pensée, c'est vraiment horrible." Son père Eric, et époux de la défunte, témoigne lui aussi. "Cela aussi me hante encore l'esprit. Le moment où j'ai reçu ce coup de téléphone et je suis allé jusqu'à la maison, ce sont des moments que l'on n'oublie jamais."