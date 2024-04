"Un peu naïf de dire qu'on peut encore gagner ces guerres": rencontre avec un expert belge dans la lutte contre le trafic de drogue

"Ça serait un peu naïf de dire qu'on peut encore gagner cette guerre". Bob Van den Berghe sait que la lutte contre la drogue est un combat sans fin. Son objectif n'est pas de gagner, mais bien d'affaiblir les réseaux criminels. Cet ancien de la police judiciaire d'Anvers dirige le programme anti-drogue des Nations Unies.

Son défi tient en deux chiffres: 800 millions de conteneurs, 2% de contrôle. Depuis la crise sanitaire, le transport maritime est la voie privilégiée des trafiquants de cocaïne: "On voit toujours qu'il y a des conteneurs avec de la cocaïne qui sont envoyés avec une quantité qui est énorme. On parle sur de tonnes et de tonnes et de tonnes. (...) Avec notre programme, on est bien présents en Bolivie. Par exemple, au mois de janvier, il y a eu une saisie de 8 tonnes de cocaïne qui avait notamment pour destination le port d'Anvers en Belgique."