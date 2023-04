Encore du soleil avant le retour de la pluie jeudi

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux voire serein. En fin de nuit, quelques bancs de brouillard pourront se former, surtout sur le nord et l'ouest du pays. La nuit sera de nouveau froide avec des minima de 0°C à la mer, ­1 à ­2°C dans le centre et localement ­6 à ­8°C en Ardenne. Le vent sera faible de direction variable, ou au littoral d'abord encore modéré de nord­-est.

Mercredi, il y aura encore beaucoup de soleil. A l'aube, de faibles gelées et quelques bancs de brouillard seront présents. Les températures grimperont entre 7°C en Hautes­ Fagnes et 11°C dans l'ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur nord­-est.