Fortes pluies: plusieurs cours d'eau wallons en préalerte de crue

Plusieurs cours d'eau du sud du pays sont à nouveau en préalerte de crue, peut-on lire ce lundi matin sur le site internet du service d'hydrométrie de la Wallonie. La Haute Meuse (amont et aval), la Chiers et affluents et la Haute Sambre sont ainsi passées en préalerte de crue.

L'IRM prévoit encore de forte pluies ce lundi: les cumuls de précipitations pourraient même approcher les 20 à localement 30 litres/m2 dans l'ouest du pays.