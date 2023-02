La grisaille régnera en maitre mercredi

Le ciel sera partiellement nuageux mercredi matin avec la possibilité de quelques ondées alors que brumes et brouillards réduiront la visibilité sur le nord du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel virera totalement au gris dans l'après-midi avec de la pluie sur l'ouest et des averses sur l'est. Le mercure grimpera jusqu'à 9°C au littoral et 14°C en Région liégeoise et en Campine, sous un vent faible voir modéré qui soufflera d'abord au sud, puis à l'ouest.