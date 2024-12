Sortez les parapluies et les doudounes: le week-end risque d'être humide et venteux sur notre pays

Les éclaircies reviendront graduellement par l'ouest avec un temps plus sec alors que du centre à l'est, le ciel sera encore très nuageux avec de la pluie, selon le dernier bulletin de l'IRM. Dans l'après-midi samedi, le ciel deviendra à nouveau très nuageux depuis l'ouest avec des pluies souvent modérées qui atteindront l'est du territoire vers le soir.

Les maxima, atteints en matinée oscilleront entre 6 et 10 degrés. Le vent de sud- ouest deviendra assez fort à parfois fort, voire temporairement très fort à la côte. Les rafales pourront atteindre jusqu'à 90 km/h voire localement un peu plus à la côte, autour de 85 km/h en Flandre Occidentale. Ces rafales oscilleront plutôt entre 60 à 80 km/h dans les autres régions.