Prudence à la Côte: une alerte jaune est émise jusqu'à dimanche matin

Des vents forts, des pluies abondantes et des averses de neige fondante sont attendus ce week-end en Belgique, avec des rafales jusqu'à 100 km/h à la Côte et une alerte jaune au vent émise pour plusieurs régions.

Des rafales pourront atteindre entre 60 et 80 km/h, voire jusqu'à 100 km/h à la Côte samedi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Une alerte jaune au vent a été émise pour la province de Flandre occidentale entre 12h00 et 17h00 samedi, ainsi qu'à la Côte, entre 12h00 samedi et 10h00 dimanche.

Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine. Dans l'après-midi, le ciel sera d'abord changeant avec parfois des averses. Des pluies plus marquées atteindront ensuite rapidement la région côtière et s'étendront graduellement vers le centre du pays, puis également à l'est du territoire en début de soirée.