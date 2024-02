La tempête Louis va balayer la Belgique: des rafales jusqu'à 130 km/h attendues

Mercredi soir, l'IRM avait déjà revu son niveau d'alerte au vent à la hausse, faisant passer les provinces de Hainaut, d'Anvers, de Flandre occidentale et orientale en vigilance orange. Jeudi matin, l'institut ajoute les provinces des Brabants wallon et flamand, du Limbourg, Bruxelles ainsi que le littoral en alerte orange. Ce code couleur prévoit des rafales allant de 101 à 130 km/h. Les provinces de Liège, Namur et Luxembourg restent, elles, en code jaune.

"La tempête Louis traversera notre pays ce jeudi et sera accompagnée d'un vent assez fort à fort (5 à 6 Beaufort), devenant même très fort à tempétueux (7-8 Beaufort) à la Côte. Les rafales les plus intenses se produiront tard l'après-midi et en soirée et devraient se situer entre 80 et 110 km/h en beaucoup d'endroits, et très temporairement et très localement davantage, surtout sous une forte averse (orageuse)", prévoit l'institut. Des dégâts ne sont pas à exclure. "On estime le risque de dépasser les 100 km/h sur une superficie suffisante, à au moins 65% dans les provinces en code orange".

Dans les provinces estampillées jaune, des rafales de plus de 100 km/h seront également possibles, mais "à une échelle très locale", souligne l'IRM.

Une tempête (9-10 Beaufort) est en outre annoncée jeudi soir en mer du Nord.