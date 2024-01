Marcher dans la neige est l'un des plaisirs de l'hiver: c'est scientifiquement prouvé, cela nous fait du bien

Aujourd’hui, beaucoup l’ont fait, et à chaque fois, le ressenti est le même... et c’est scientifiquement prouvé : marcher dans la neige fait du bien au moral pour plusieurs raisons : "Le blanc de la neige, le soleil... ce sont des couleurs très bénéfiques pour notre cerveau de manbière générale", note Béné De Thysebaert, coach en bains de forêt.

D’abord, il y a ce craquement, ce bruit satisfassent des pas dans la neige, qui est très bon pour le moral.

Et puis, la neige qui reflète les rayons du soleil, libère encore plus l’hormone du bonheur. "D'autant plus lorsqu'il fait calme, le silence. Avec la neige, il y a un amortissement des sons et tout cela nous permet d'être présent à nous-mêmes".

Aller marcher dans la neige est également bon pour le système immunitaire, alors beaucoup en ont profité aujourd’hui, jusqu’au dernier rayon du soleil, comme un dernier aurevoir à la neige.