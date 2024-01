Prévisions météo: combien de temps cette pluie va encore durer?

Derrière cette 3e vague, il y aura encore beaucoup d'averses, raison pour laquelle l'institut royal de météorologie (IRM) a placé les deux Brabant, Bruxelles et la Wallonie en alerte jaune, à l'exception de la province de Luxembourg, qui elle, est en alerte orange.

On annonce encore beaucoup de pluie pour les heures qui viennent, mais le gros des précipitations est déjà tombé hier/mardi, a rapporté notre présentatrice météo, Vanessa Matagne, dans le RTLINFO 19H. Trois vagues de précipitations se sont succédées sur le pays depuis hier soir. La troisième vague ne nous a pas encore quittés : "Elle glissera ce soir vers l'Allemagne", a également détaillé notre présentatrice.

En effet, il est tombé par endroits jusqu'à 70L d'eau par mètre carré ces dernières 24 heures, ce qui représente deux semaines de pluie. Et étant donné que l'on a connu le 4e automne le plus humide depuis le début des relevés de l'IRM, l'institut est prudent et a préféré émettre cet avertissement orange valable jusqu'à jeudi 8h du matin.

Il faudra donc attendre jeudi pour que la pluie cesse de tomber.

Une autre alerte a été émise: celle concernant le vent. Sur le nord-ouest du pays, la Flandre occidentale et le bord de mer. Cette nuit, des rafales pourraient atteindre 100 km/h.