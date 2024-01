Sergio, évacué à Couvin, a été victime des inondations à Esneux il y a trois ans: "J'ai peur de tout perdre à nouveau"

L'IRM a émis, depuis lundi soir, une alerte jaune à la pluie sur une majeure partie de la Wallonie et une alerte orange sur la province de Luxembourg. À Couvin, où l’Eau Blanche et l’Eau Noire sont en phase de pré-alerte, le bourgmestre Claudy Noiret, a préféré ne pas prendre de risque. Il a fait évacuer les campings résidentiels des Chenaux et du Caillou d'Eau à Petigny.