Alerte aux précipitations: le code jaune émis pour la Wallonie et Bruxelles

L'institut royal météorologique a émis une alerte précipitations. Toute la Wallonie est en jaune (à l'exception de la province de Luxembourg qui est en orange), tout comme les deux Brabants, Bruxelles et le Limbourg. Cette alerte court jusque jeudi matin. La pluie devrait tomber jusque minuit ce soir, puis la situation devrait se calmer. La pluie retombera en matinée mercredi et arosera le pays par la suite, ce qui explique la prolongation de l'alerte jusqu'à jeudi. Plusieurs villes présentent des situations préoccupantes. C'est le cas de Couvin, où l’Eau Blanche et l’Eau Noire sont en phase de pré-alerte. La commune a déclenché le plan d’urgence, indiquent nos confrères de Sudinfo. Au vu de la montée des deux cours d’eau, les habitants des parcs résidentiels des Chenaux et du Caillou d’Eau sont invités à trouver refuge chez un proche pour les prochaines heures, peut-on lire sur le site de Sudinfo. La commune prévoit un abri aux personnes qui ne trouveraient pas refuge ailleurs. Le Couvidôme est prévu pour accueillir ces personnes.

De plus, il a été décidé d'évacuer le camping des Chenaux, à Petigny. Sept cours d'eau en alerte de crue La Senne, la Sennette, le Canal Charleroi-Bruxelles, la Vierre, la Haute Semois, la Chiers et la Sûre sont passés en alerte de crue mardi en fin d'après-midi, indique le service d'hydrométrie de la Région wallonne. La Dendre ainsi que la Basse et Moyenne Semois étaient déjà en phase d'alerte depuis la fin de matinée. Pour la Senne ainsi que la Sennette et le Canal Charleroi-Bruxelles, les seuils d'alerte devraient être atteints ou dépassés dans le courant de la soirée.

Pour la Sûre, la Chiers et la Haute Semois, qui coulent en province de Luxembourg, le niveau d'alerte devrait être atteint ou dépassé en fin de nuit entre mardi et mercredi. La Vierre, également en province de Luxembourg, devrait atteindre le seuil d'alerte dans le courant de la journée de mercredi.La situation de la Dendre, en Wallonie picarde et en Flandre, reste inchangée et son seuil d'alerte devrait être atteint mardi. Pour la Basse Semois, la Moyenne Semois et leurs affluents, les seuils devraient être atteints dans les journées de mercredi ou jeudi. Pour rappel, le Viroin, l'Eau Noire, l'Eau Blanche, l'Eau d'Heure, l'Amblève, l'Our, la Haute Sambre, la Basse Sambre, la Haute Meuse (amont et aval), l'Escaut, la Lys, la Dyle la Haute Lesse, la Lhomme, la Basse Lesse, l'Ourthe, la Vesdre, la Haine, et la Mehaigne ainsi que leurs affluents sont pour leur part en pré-alerte de crue.