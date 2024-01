Intempéries à Couvin : les habitants de deux campings priés d'évacuer

Pas facile de quitter son chez soi. Même s'il est menacé par l'eau qui monte. Dans les campings des Chenaux et du Caillou d'Eau à Couvin, il a fallu agir en raison des intempéries. "Certaines personnes ont été évacuées, confirme Virginie Wilmart, cheffe de corps de la zone de police des Trois Vallées (Couvin et Viroinval). Mais d'autres ont signé une décharge car elles ont refusé d'être évacuées". Les autorités communales ont bloqué l'accès à certaines routes avec l'aide de la police. "L'eau est encore en train de monter, observait la cheffe de corps vers 22h00, ce mardi. Un véhicule suffisamment bas ne passe pas et l'eau va encore monter avec la météo actuelle".

En effet, ce mardi soir, le niveau d'eau de l'Eau Blanche et de l'Eau Noire ne cessait de monter. Une première réunion rassemblant les pompiers, la police, le service travaux et le bourgmestre de Couvin a eu lieu vers 16h00. "La police et les services de l'administration ont fait du porte à porte au sein des parcs résidentiels des Chenaux et du Caillou d'Eau pour les avertir de la situation dans laquelle on se trouvait. Ici, je viens de prendre un ordre d'évacuation. Je n'avais plus connu cela depuis 1999. Je préfère anticiper", indiquait le bourgmestre à 19h30.