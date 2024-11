Prévisions météo: novembre démarre dans le brouillard, avec une alerte jaune de l'IRM

La journée de vendredi débutera avec de nombreux nuages bas, de la brume et du brouillard, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, les visibilités s'amélioreront progressivement, mais les nuages resteront prédominants même si quelques éclaircies pourraient se développer.

Par endroits, quelques bruines ne seront pas exclues. Les maxima seront compris entre 10°C en Ardenne et 14°C en plaine. Le vent sera faible à modéré et virera du sud-ouest au secteur ouest à nord-ouest. Ce soir et cette nuit, le ciel restera partout très nuageux. Sur les hauteurs, les nuages bas pourront réduire la visibilité par endroits. Les minima s'échelonneront de 7°C en Ardenne à 11°C en bord de mer, sous un vent généralement faible qui s'orientera de secteur ouest au secteur nord en cours de nuit.