Prudence sur la route ce mercredi matin: "Risque de plaques de glace sous les premières précipitations", met en garde l'IRM

Ce mercredi matin, la nébulosité sera souvent abondante avec des averses hivernales. Il s'agira plutôt de pluie, de grésil ou de neige fondante en plaine, mais de neige dès les premières hauteurs du sud du sillon Sambre-et-Meuse et en Campine où une légère accumulation est attendue. Au fil des heures, davantage d'éclaircies se formeront en basse et en moyenne Belgique alors que la nébulosité restera abondante une grande partie de la journée en haute Belgique.

La situation sera plus sérieuse au sud du sillon Sambre-et-Meuse : "Les averses deviendront plus régulières en fin de nuit et demain matin, principalement sur les provinces de Liège et du Luxembourg, en donnant de la neige dès 200-300 m d'altitude (0-4 cm)", annonce l'institut.

L'après-midi, le risque d'averses hivernales se maintiendra sur la moitié nord alors qu'il faiblira quelques peu sur la moitié sud du territoire. Les températures s'échelonneront entre -1 degré sur les Cantons de l'Est, +5 degrés sur le centre et +6 degrés à la mer.



Mercredi soir, les éclaircies s'élargiront sur la plupart des régions. Il faudra toutefois encore temporairement composer avec quelques averses hivernales à la mer et en Ardenne. Durant la nuit, le temps deviendra sec partout, mais des nuages bas se formeront sur un grand nombre de régions et pourront parfois réduire la visibilité. Dans les provinces du sud du pays, cependant, la couverture nuageuse sera suffisamment épaisse pour laisser s'échapper de légères chutes de neige.

Les minima plongeront localement vers des valeurs de -6 degrés sur les Cantons de l'Est et varieront autour de -2 ou -4 degrés en Basse et Moyenne Belgique, et autour du zéro degré en Lorraine Belge.

Jeudi, la journée débutera sous la grisaille avec de la brume et parfois du brouillard givrant. Après la lente dissipation des nuages bas matinaux, le soleil devrait de plus en plus s'imposer dans la moitié nord du pays l'après-midi. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera généralement très nuageux et de faibles précipitations hivernales seront possibles. Les maxima oscilleront autour de -2 degrés en Hautes-Fagnes et de 0 à +3 degrés du nord au sud.