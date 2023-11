La production de déchets plastiques ne fait qu'augmenter en Belgique: comment en est-on arrivé là et comment agir? 

Le tri et le recyclage sont très importants parce que notre consommation d'emballages plastiques ne fait qu'augmenter.

En 2000, en Belgique, on produisait 243 790 tonnes de déchets plastiques, et 20 ans plus tard, ce chiffre a augmenté : 369 250 tonnes de déchets plastiques en 2020, soit 32 kilos par habitant.