"Nombreux policiers et chiens pisteurs": que se passe-t-il ce matin à l'entrée de Nivelles?

"Présence de nombreux combi de la police ainsi que de chiens pisteurs, chaussée de Namur à Nivelles. Présence également d’une bâche sur la bande herbeuse", signale ce mercredi matin Pascal via le bouton orange Alertez-nous. "Déploiement de police conséquent et tentes blanches à l’entrée de Nivelles", avertit également Lucille. "Gros déploiement de policiers et brigades canines ainsi que des tentes", confirme un peu plus tard Anna.

Selon la police locale, une dizaine de policiers mènent depuis 6h du matin une action de prévention en collaboration avec le TEC. "On contrôle les usagers pour savoir s’ils possèdent des stupéfiants. C’est la raison pour laquelle les agents sont accompagnés de chiens pisteurs", explique la police de Nivelles. "Le but est de contrôler les élèves en chemin vers l’école", ajoute le policier qui précise que cette action ne devrait pas durer toute la matinée.