Soleil et chaleur au programme de mardi après-midi

Mardi après­ midi, le temps sera souvent ensoleillé malgré la présence de voiles d'altitude et de quelques nuages cumuliformes, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). L'une ou l'autre averse pourrait se produire et éventuellement être ponctuée de coups de tonnerre, surtout dans l'extrême sud du pays. Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. Il fera chaud avec des maxima de 24°, à la Côte, à 31° voire 32° en Campine ainsi qu'en Lorraine belge.

Le vent sera modéré de secteur sud­-ouest dans l'intérieur des terres. A la mer, il s'orientera davantage à l'ouest et deviendra assez fort.

En soirée et en première partie de nuit, le ciel deviendra plus nuageux et quelques averses (orageuses) pourront se produire. En seconde partie de nuit, nous retrouverons un temps sec avec des éclaircies mais des champs de nuages bas se formeront aussi par endroits. Les minima varieront le plus souvent entre 12° en Hautes­ Fagnes et 18° en Lorraine belge.