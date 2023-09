26.000 personnes participent au Gordel, un événement "porteur d'un message"

Quelque 26.000 personnes ont participé ce dimanche au Gordel, une ballade cycliste et pédestre dans la périphérie flamande "qui est et reste un événement porteur d'un message", selon le ministre flamand en charge du "Vlaamse Rand", Ben Weyts. "Nous célébrons le caractère vert et flamand de notre belle région", a-t-il ajouté.