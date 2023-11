Alexander De Croo évoque sa routine matinale sur RTL info: un de ses enfants "a décidé que son papa ne pouvait plus aller le conduire à l'école"

"Je me réveille vers 6h30 du matin, on réveille les enfants un peu avant 7h. Il y en a un qui a décidé que son papa ne pouvait plus aller le conduire à l'école ; donc il va en bus ou à vélo. Puis il y a l'autre que, deux jours par semaine, j'amène à l'école ; et c'est une bonne habitude, on a le temps de discuter 10 minutes dans la voiture. Mais je sais que quand je marche vers l'école, à 100 mètres de la porte, il vaut mieux que je m'arrête et que je le laisse tout seul sinon il s'énerve un peu", rigole-t-il.