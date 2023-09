"C'est une association qui organise des manifestations et fait des vidéos": Thomas Dermine (PS) s'en prend au PTB, avec lequel il exclut "une entente"

Thomas Dermine (PS) était l'invité de Martin Buxant sur Bel RTL matin. Interrogé sur la possibilité d'une entente entre les socialistes et l'extrême gauche, le secrétaire d’Etat a répondu que "la question ne se pose pas". "Le PTB n'est pas un parti politique", souligne-t-il. "Il est plus proche d'une association qui organise des manifestations car ils ne veulent pas être dans les gouvernements. Ils disent qu'ils iront dans certaines communes si tout va bien. Ils organisent des manifestations, des pétitions, ils font des super vidéos sur les réseaux sociaux mais j'attends toujours qu'ils fassent toujours des choses constructives pour changer la vie des gens et aujourd'hui, ça n'est pas ça."