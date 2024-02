Charles Michel charge Donald Trump et ses propos sur l'OTAN: "Ce sont des déclarations imprudentes"

Les propos de Donald Trump, qui a menacé en cas de réélection aux Etats-Unis de ne plus défendre les pays de l'Otan en retard de paiement, sont "imprudents", a déclaré dimanche le président du Conseil européen Charles Michel.

"L'Alliance transatlantique soutient la sécurité et la prospérité des Américains, des Canadiens et des Européens depuis 75 ans", a affirmé M. Michel sur X. "Des déclarations imprudentes sur la sécurité de l'Otan et la solidarité de l'article 5 ne servent que les intérêts de Poutine" et "n'apportent ni plus de sécurité ni plus de paix dans le monde", a-t-il ajouté.