La superstar Taylor Swift pourrait-elle jouer un rôle lors de la présidentielle? Les soutiens de Donald Trump le craignent

Connaissez-vous "l’effet Taylor Swift" ? D’abord, évidemment dans l’industrie musicale : 12 albums en tête du classement des ventes. C’est un record ! Elle est, la chanteuse la plus écoutée de tous les temps et la plus téléchargée au monde. Elle compte aussi 14 Grammy’s Awards, et a signé 4 fois album de l’année consacré par le milieu et des fans.



"Ce qu’elle a accompli ces douze derniers mois, c’est du jamais-vu, en tout cas depuis que je suis né, tant du point de vue productivité que du point de vue qualitatif", note Zane Lowe, animateur et présentateur pour Apple Music



Il y a aussi l’effet Taylor Swift en économie, ça s’appelle, la "taylor-nomie". Sa tournée mondiale a généré 4,6 milliards, sans compter le prix des billets. Partout où elle se produit, les entreprises encaissent, les fans dépensent, et viennent parfois de loin.



Il y a enfin l’effet Swift en politique et la question qui se pose désormais, c’est de savoir si elle peut influencer l’élection présidentielle américaine. La chanteuse est pour l’instant la cible des républicains, partisans de Donald Trump. "Elle est l'une des personnes les plus influentes aux États-Unis, cela pourrait jouer un rôle", affirme Serge Jaumain, professeur spécialiste des États-Unis à l'ULB

.La pression et d’autant plus forte depuis que la chanteuse s’affiche avec une star du football américain qui joue ce week-end la finale du Superbowl. Une histoire d’amour trop belle pour être vraie et donc ; fabriquée de toute pièce selon les médias conservateurs. "Soyons sérieux. Cette histoire, c’est du pain et des jeux sous anabolisants. Cette histoire n’est rien d’autre qu’une opération de manipulation psychologique !", peut-on entendre sur certains plateaux.