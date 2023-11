De l'avancement en vue pour 266 actuels et futurs officiers supérieurs

Numériquement la plus nombreuse, la composante Terre se taille la part du lion, avec 65 nouveaux majors, 48 lieutenant-colonels et 27 colonels. Elle est suivie par la composante Air (avec respectivement 42 majors, 34 lieutenant-colonels et 14 colonels). Suit la composante médicale (huit, six et six). La Marine arrive bonne dernière, avec huit futurs capitaines de corvette, sept de frégate et un seul de vaisseau, l'équivalent de colonel).

La plupart de ces promotions, qui doivent être traduites en arrêtés royaux, devraient être effectives en date du 26 décembre.