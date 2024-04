Débat entre Jean-Marc Nollet et Maxime Prévot: "Le match de ce soir est particulièrement important"

Ce soir sur RTL tvi, vous pourrez assister au débat "Prévot-Nollet : ça passe ou ça casse ?". Nous avons demandé à Martin Buxant à quoi on peut s'attendre.

"On doit s'attendre à un match très serré, confie l'intervieweur. C'est un peu - et j'utilise une image sportive - le match des arbitres. Qui va jouer le rôle d'arbitre entre les forces de gauche et les forces de droite dans ce pays ? Est-ce que ce sera Les Engagés de Maxime Prévost, qui, au centre, va jouer les faiseurs de rois ? Ou est-ce que ce rôle de balancier va être confié aux écologistes ? C'est en cela que le débat, le match de ce soir est particulièrement important avant le vote du 9 juin prochain".

Ils représentent les deux forces politiques alternatives francophones : ce sont eux qui après le 9 juin pourront faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre : Maxime Prévot (Les Engagés) et Jean-Marc Nollet (Écolo) débattront ce soir face à Caroline Fontenoy et Martin Buxant.

Martin Buxant insiste : ce sera très serré. "Chacun va essayer de marquer sa différence avec l'autre afin de sortir vainqueur. On se rapproche très nettement des élections et plus personne n'a droit à l'erreur", poursuit-il.

Comme lors de chaque débat électoral, de grands thèmes seront abordés afin que les électeurs puissent cerner les intentions des deux formations sur les sujets qui les concernent.

"On va essayer d'avoir un débat clivant mais audible et intelligible, car il faut que les téléspectateurs de RTL en ressortent mieux informés sur ce que proposent les deux protagonistes politiques… Il y a évidemment des points incontournables de la campagne électorale. Par exemple la dimension socio-économique, la fiscalité, la sécurité et de l'attitude à avoir par rapport aux drogues, mais aussi le positionnement politique par rapport aux futures coalitions".