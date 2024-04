La Wallonie adopte sa stratégie pour faire face à la demande croissante d'électricité

"La demande en électricité est en constante augmentation et un réseau électrique robuste est essentiel pour répondre à ce besoin croissant. Le travail entamé aidera à renforcer et à coordonner les mesures nécessaires à la transition énergétique des réseaux de distribution et de transport local d'électricité", a commenté le ministre Henry.

Une série de travaux ont été identifiés et programmés. À court terme, les industriels seront encouragés à anticiper leurs besoins en énergie décarbonée. Un maximum de ressources techniques seront également mobilisées en 2024 pour résoudre le plus grand nombre possible de décrochages et développer une connaissance commune sur les mécanismes de flexibilité.