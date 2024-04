Éducation à la sécurité routière: feu vert du parlement wallon à plus de transparence

Le parlement wallon a approuvé, mercredi, le projet de décret qui encadre légalement les agréments et subventions récurrentes des partenaires associatifs ou publics œuvrant dans les domaines de la mobilité durable, de la sensibilisation et de l'éducation à la sécurité routière.

Le texte prévoit que le gouvernement accorde chaque agrément, pour une durée de 5 ans, au terme d'une procédure d'appel public à candidatures.

"Les subventions seront associées à un appel public sur des projets spécifiques. Il pourra y avoir un seul candidat ou plusieurs. Mais le système sera plus structuré et plus transparent", a expliqué le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.