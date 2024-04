Le parlement wallon donne un coup de jeune aux clusters régionaux

Le parlement wallon réuni en séance plénière a approuvé, mercredi, le projet de décret valorisant la politique régionale de réseau d'entreprises - le clustering - par un renforcement du fonctionnement des clusters et son intégration dans le paysage économique wallon.

Objectif: donner aux clusters une vision claire et leur fixer des objectifs stratégiques, pragmatiques et réalistes afin d'augmenter leur compétitivité et de renforcer leur impact sur le développement économique de la Région.

Concrètement, le projet de décret adopté par la majorité - l'opposition s'est abstenue - prévoit de clarifier la raison d'être des clusters, d'améliorer l'articulation avec les pôles de compétitivité, de simplifier le dispositif en restructurant les missions des clusters sur leurs activités-clés, de les responsabiliser en adaptant leur financement et de renforcer leur processus d'évaluation.