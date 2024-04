Décret paysage: le PS recherche une majorité pour faire voter le texte

Le décret paysage revient au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs partis veulent le modifier pour éviter que trop d'étudiants ne soient exclus à la rentrée prochaine. Y aura-t-il ou non des changements ? Les discussions sont en cours. Et elles sont assez tendues.

Vu l'enjeu, c'est tout à fait compréhensible. C'est tout simplement l'avenir même de la majorité du gouvernement ici en Fédération Wallonie-Bruxelles qui est en jeu. Le gouvernement est actuellement composé de trois partis : PS, Ecolo et MR. Le mouvement réformateur ne veut absolument pas toucher au décret paysage. PS et Ecolo, oui mais un petit peu moins qu'il y a deux semaines. Et ils pourraient même se joindre à une proposition des Engagés qui sont dans l'opposition. En clair, trouver un traitement adapté pour les étudiants qui ont subi la crise sanitaire, qui ont été piégés par les changements de système et qui ne seraient donc plus finançables. Si tout cela se confirme cet après-midi, vous aurez alors une majorité alternative et une très grosse crise au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une passe d'armes gauche-droite à l'approche des élections.