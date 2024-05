L'extrême droite grimpe partout... mais pas en Wallonie, pourquoi? Plusieurs facteurs l'expliquent

Sur le parking d'un grand magasin, un responsable du parti d'extrême droite Chez Nous. Il est en quête de signatures pour permettre à sa formation d'être présente sur les listes électorales avec un discours sans équivoque. Mais son interlocutrice lui répond : "Déjà, les étrangers, dehors, ça je n'aime pas trop. Voilà, vous avez ma réponse".

Se présenter à un scrutin, pour ce parti, c'est une première. Il veut décrocher un siège de député à la Chambre et s'affiche, par exemple, aux abords d'une école. "Moi, je me dis qu'il en faut pour tous les goûts et pour tout type de population. Maintenant, devant une école,... C'est aussi la liberté d'expression pour chacun", estime une passante. "Ils ont le droit, sinon il faudrait changer la législation, mais évidemment, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Leurs idées sont tout à fait à renier", trouve une autre.