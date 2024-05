PFAS à Chièvres: pourquoi les résultats ne seront dévoilés qu’après les élections?

Sur ce dossier, il faut d’abord rappeler que l'eau aujourd'hui est partout sous la future norme en matière de PFAS en Wallonie, donc on peut boire de l'eau sans risque à Chièvres également.

Sur la question des prélèvements sanguins, on a travaillé de façon méthodique sur base de protocoles scientifiques qui ont été validés par les scientifiques à la fois de l'administration et les scientifiques indépendants convoqués par le gouvernement, c'est-à-dire un travail en quatre phases. Une première phase de prélèvements sanguins qui ont eu lieu de janvier à fin mars pour la zone concernée. Une deuxième phase d'analyse en laboratoire qui s'est clôturée également, donc on a aujourd'hui des résultats qui sont bruts. Et puis maintenant, on entame une troisième phase qui est une phase essentielle, c'est une phase d'interprétation des résultats. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va d'abord pouvoir dire aux personnes, mais tiens, votre résultat, est-ce qu'il est à risque ou est-ce qu'il est tout à fait sans danger ? On va pouvoir également déterminer les causes d'une éventuelle contamination, notamment la question de l'eau potable qu'on a beaucoup évoquée. Et puis, on va pouvoir surtout donner des recommandations sur le plan médical. Et cette phase, elle est donc essentielle pour accompagner les personnes, accompagner les médecins généralistes aussi. Voilà où on en est aujourd'hui : quatre phases. Puis la communication, effectivement.

Le problème, entre guillemets, c'est que vous donnerez les résultats de ces analyses six jours après les élections du 9 juin?