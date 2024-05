Comment expliquer la déroute d’Ecolo dans le grand baromètre RTL info-Ipsos-Le Soir?

Comment vous l'expliquez, alors ?

J'ai du mal à me l'expliquer. On voit aussi que par rapport à octobre 2018, où on avait eu un sondage de cet ordre-là, dix jours après, on avait une vague verte aux élections communales qui arrivait. Donc, on sait aussi qu'on a beaucoup d'indécis dans les dix derniers jours de ces élections.

Il n'y a pas de remise en cause de votre part chez les écologistes?