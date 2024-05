"La Belgique est en danger" face à une "période de radicalisation", déclare Michel Claise: "Ils sont dans l'enseignement"

La laïcité , est-elle en danger en Belgique ? L'ancien juge Michel Claise, candidat sur les listes de DéFI, estime que non, mais "la Belgique est en danger". Pourquoi ? "On n'a pas pris en considération l'importance, comme en France, d'établir un système où la laïcité devient en réalité une loi", regrette-t-il sur le plateau de Face à Buxant.

Pour Michel Claise, le problème, c'est "la pénétration de notre enseignement et la communautarisation de notre enseignement par rapport à ces phénomènes".

Alors, que propose le candidat DéFI ? "La solution doit être répressive parce que dans la radicalisation, il y a des éléments criminels et notamment vous savez que c'est l'homophobie, l'atteinte à l'apostasie (la renonciation publique à une confession, NDLR) et je vous passe la fornication hors mariage".

Michel Claise fait référence à certains quartiers de Londres "tenus par des groupes qui défendent la charia et qui font des contrôles de la population". Lorsque Martin Buxant nuance le propos en disant que "on est pas à ce niveau-là à Bruxelles", Michel Claise répond : "Attention, on n'est pas ici à ce niveau-là, je ne sais pas. Il faut voir un petit peu maintenant dans la position de certains partis politiques une espèce d'aveuglement qui se fait à cet égard". Lesquels ? "Vous aurez deviné", rétorque-t-il.