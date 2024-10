Formation fédérale: agacé par les fuites sur sa super note, Bart De Wever tend un piège pour démasquer la taupe

Les négociations gouvernementales entre les principaux partis flamands et francophones piétinent, ralenties par des fuites répétées dans la presse et un manque d'avancées concrètes. Bart De Wever, président de la N-VA, tente d’identifier les auteurs de ces divulgations, tandis que Sammy Mahdi (CD&V) appelle à intensifier les discussions afin de former un nouveau gouvernement d'ici la fin de l'année.