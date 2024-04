"Il faut structurer les choses": Willy Borsus favorable à une consultation populaire sur l'avenir de l'éolien en Wallonie

Willy Borsus (MR), vice-président wallon et ministre de l'Économie, était l'invité ce lundi du 7h50 de Martin Buxant. Le libéral s'est notamment dit favorable à l'organisation d'une consultation populaire sur l'éolien pour le sud du pays.

Le débat sur l'avenir de l'éolien s'intensifie avec la proposition d'une consultation populaire. Willy Borsus se dit enclin à une transparence accrue et une prise en compte de l'avis des citoyens sur la question. "Si on ne parvient pas à rembarquer la population, on va au devant de graves difficultés", explique le ministre wallon.

"L'objectif est de poser la question de façon très mûre à la population : est-ce que nous sommes prêts à accueillir à l'avenir, non seulement les 216 éoliennes en projet, mais aussi un certain nombre par après ?". Le projet vise à interroger la population sur sa disposition à accueillir de nouveaux parcs éoliens, tout en évoquant la nécessité de diversifier les sources d'énergie renouvelable. Il soulève également la question de l'organisation et des alternatives en cas de refus. "Il faut structurer les choses", déclare Willy Borsus.