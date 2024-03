J-100 avant les élections: cinq ans sans avoir voté, est-ce favorable à la démocratie?

On est passé de 4 ans en 5 ans et que, par ailleurs, on avait voté aux élections communales très proches des élections fédérales précédentes. Donc là, c'est une très longue période sans élection. Et désormais, on a de plus longues périodes sans élections ou sans processus électoraux qu'auparavant.

Est-ce que c'est favorable à la démocratie?

Alors, si vous voulez, sur la question du couplage des élections fédérales et régionales, depuis l'instauration du fédéralisme, tantôt, on souhaite le couplage, tantôt, on souhaite le découplage. Donc, on est dans une logique, je dirais, de yo-yo sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Après, il y a une réflexion, aujourd'hui, très contemporaine parmi les politologues: il y a une demande plus forte de participation et, paradoxalement, les processus électoraux sont plus espacés.