La ministre Christie Morreale est-elle candidate pour diriger la Wallonie? Voici sa réponse

Il faut voir le résultat électoral, il faut voir ce que les citoyens choisissent. Est-ce qu’il y a des partis qui vont être plébiscités ?



Vous ne répondez pas : "une coalition la plus à gauche possible", comme votre président de parti?

Les douze prochains jours, c’est combien le PS va peser. Est-ce qu’on va être le premier parti ? C’est mon but numéro un. Et après ça, je dirais : voilà mon programme, voilà ma liste des priorités, qui est d’accord de venir avec moi ?



Le PTB est d’accord de venir avec vous? Vous iriez avec les communistes du PTB?



On leur avait déjà dit aux élections communales et manifestement ils avaient mis des conditions… Ils attendaient le grand soir. Nous, on n’attend pas le grand soir pour pouvoir agir. On a dit qu’on ferait des choses et on les a fait et c’est notre marque de fabrique, c’est qu’on est des partis responsables.



Vous ne les excluez pas, à priori?



Non.