Un ex-PTB, un ex-présentateur du journal, une tête de liste pas connue et Alexia Bertrand, quelle est la cohérence de la liste libérale à Bruxelles?

"On partage une vision commune pour Bruxelles", a lancé d’emblée Alexia Bertrand. "Il y avait une envie de part et d’autre de faire cette liste commune, de se dire que Bruxelles ne peut plus se permettre d’être l’otage de petits jeux politiques, il y a besoin d’un changement à Bruxelles. Plus les libéraux seront forts, plus Bruxelles sera forte, ça c’état l’hypothèse de départ qu’on partageait. Les discussions, c’est vrai, ont pris un peu de temps. Mais, il y avait ce souhait d’aboutir et je suis très heureuse qu’on y soit arrivé".

C’est sûr que la troisième place est plus facile, on ne va pas se le cacher. Mais, la quatrième place sur une liste forte, c’est une place éligible et je peux vous dire que je ferai tout pour rentrer le siège. C’est une liste forte avec Valérie Glatigny qui tire, Michel De Maegd et Youssef Handichi qui a rejoint le MR et qui je pense va apporter des voix supplémentaires.

La cohérence, c’est que c’est un projet libéral. C’est une liste sur laquelle on va retrouver des MR et des Open Vld. Ce sont des gens qui défendent Bruxelles et je vous le disais, Bruxelles a besoin de changement. On a besoin de libéraux plus forts à Bruxelles. Cela fait 20 ans que le MR est dans l’opposition. L’Open Vld est à Bruxelles, et Sven Gatz y fait un boulot remarquable. Et je peux témoigner comme secrétaire d’Etat au Budget, quand vous êtes seule à vous battre pour certaines choses, c’est très compliqué. Et donc plus les libéraux seront forts, plus les marqueurs libéraux seront importants. Je vous assure que quand on voit la pauvreté à Bruxelles, quand on voit le nombre de familles qui n’ont pas de médecin généraliste, quand on voit les indicateurs économiques. Il est temps qu’il y ait d’autres recettes dans cette capitale.

Vous auriez fait une meilleure tête de liste que Valérie Glatigny?

La question ne s’est pas posée. Moi, je suis passée au Vld. C’est une liste MR et Open Vld. Valérie Glatigny a été ministre de l’Enseignement supérieur…